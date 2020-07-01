Общество

ВедомостиВедомостиВ Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь». По оценке корреспондента портала «Бумага», там собралось около 50 человек. Рядом дежурят сотрудники полиции.
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На Дворцовую вышли противники Конституции и уборочная техника

Мойка7810:05

Дворцовую площадь «отмыли» от противников Конституции

АБН09:25

Противники поправок вышли на Дворцовую площадь

DP.RU08:40

На Дворцовой площади в Петербурге начался флешмоб #стоппоправки. Десятку участников мешает спецтехника, которая поливает тротуары после дождя

Дождь09:12

Дворцовую площадь моют c задержаниями и полицейским кортежем. Ранее там началась акция против поправок в Конституцию

Фонтанка.Ру09:10

Участники несанкционированной акции на Дворцовой попытались сорвать работу спецтехники

78.ru09:15

Протестующие встретили поливальные машины на Дворцовой площади криками «Позор», один активист задержан

ЗакC.Ру08:55
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Политика

Поправки поддержали 69% избирателей после обработки 5,3% протоколов

За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов.
RT на русском 11:10
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
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Игры

Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля

Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Шоу-бизнес

Тимати подарил сыну Киркорова мотоцикл за 100 тыс. рублей

Именинник получил много подарков, одним из которых оказался мотоцикл от Тимати. Детский байк стоил 100 тыс. рублей.
Слово и Дело вчера в 03:32
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
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Политика

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
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Футбол

ЦСКА — Спартак 2:0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
RT на русском вчера в 15:02
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Общество

Явка на голосование по Конституции в Челябинской области превысила 51%

Эхо Москвы в Челябинске 03:04
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Происшествия

«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети

При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».
Lenta.ru вчера в 21:48
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
25
Наука

Ученые в генах мозга обнаружили избыток особых длинных интронов

ToDay News Ufa 04:53
4
Политика

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
4
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Экономика

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров

Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
Авто

Компания Audi представила спортивные версии E-tron S

Компания Audi официально представила серийные версии E-tron S. Новая версия S имеет 3 электродвигателя на борту.
Тарантас Ньюс 11:09
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Армия и оружие

В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру 11:36
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Политика

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей вчера в 10:31
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Здоровье

В Женской консультации начали оказывать плановую медпомощь

При необходимости оказания экстренной медпомощи жителей принимают без ограничений.
Знамя труда (Егорьевск) 29 июня в 04:41
6
Политика

Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям

Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
ТК Звезда 08:43
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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