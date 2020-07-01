Общество
ВедомостиВ Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь». По оценке корреспондента портала «Бумага», там собралось около 50 человек. Рядом дежурят сотрудники полиции.
Читать в источнике
Оценить668
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета вчера в 06:54
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Футбол
Черчесов высказался об ошибке Максименко в матче с ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря московского "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата страны против столичного ЦСКА.
Газета.Ru 08:59
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Политика
В Берлине осудили политику США в отношении «Северного потока — 2»
Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2», очевидно, нацелены на остановку реализации проекта, они неприемлемы.
RT на русском 06:09
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Политика
Чечня нарастила явку на голосовании по поправкам до 92%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Чечне к 15:00 выросла до 91,76%, сообщили в республиканском избиркоме.
Московский Комсомолец 10:03
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Политика
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади
Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 09:04
Футбол
Премьер-лига. «Краснодар» получил самую большую прибыль
Действующий чемпион премьер-лиги и лидер нынешнего сезона "Зенит" получил почти 830 млн рублей, казанский "Рубин" – 488 миллионов, "Уфа" – 302 миллиона, столичное "Динамо" –125 млн рублей.
Вести.Ru 06:25
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия 29 июня в 13:31
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста
Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
РБК 09:07
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Спорт
SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и портирует игру на консоли
Как стало известно благодаря этому, SimFabric выкупила права на Alter Cosmos и теперь занимается её портированием и изданием на консолях.
Игромания.ру вчера в 11:30
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Происшествия
Неизвестные в Чите выбросили бюллетени по поправкам в Конституцию
Неизвестные выбросили на улице в центре Читы пустые бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию.
Zabnews.ru 05:08
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн 02:32
Футбол
«Тамбов» может украсть у «Зенита» не только очки, но и спонсора?
Как недавно сообщил Metaratings, «Тамбов», которому сегодня предстоит что-то сделать с никакими способами не удержимым «Зенитом», может в ближайшее время взять себе новое имя.
Спорт день за днем 02:49