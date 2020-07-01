В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь». По оценке корреспондента портала «Бумага», там собралось около 50 человек. Рядом дежурят сотрудники полиции.

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

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