В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

РБК 9

Всего в России за указанный период было зарегистрировано 287,5 тысячи новых ИП. В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП. Соответствующие данные приводит компания-разработчик информационных систем Seldon.