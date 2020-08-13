Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Piter.tv
Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Всего в России за указанный период было зарегистрировано 287,5 тысячи новых ИП. В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП. Соответствующие данные приводит компания-разработчик информационных систем Seldon.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии
Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49
РБК

Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

РБК21:22
Коммерсантъ

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Коммерсантъ21:51
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

REGNUM21:45
Мойка78

Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

Мойка7822:15
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

РИА Новости20:16

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
46

«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru03:34

Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
3DNews02:26

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
27