В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП
Всего в России за указанный период было зарегистрировано 287,5 тысячи новых ИП. В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП. Соответствующие данные приводит компания-разработчик информационных систем Seldon.В источнике
С чего всё началось
Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
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