Недвижимость
Форпост Северо-ЗападВ Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости
В Северной столице жильё немного подешевело, сообщил «Коммерсант». В воскресенье, 22 декабря, стало известно, что в Петербурге начала сокращаться стоимость вторичной недвижимости. Показатель уменьшился на 0,8%, до 127 тысяч рублей за квадратный метр.
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Новейший корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию.
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Путин рассказал о «манипулировании СМИ» на пресс-конференции
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
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Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем состоянии после госпитализации с воспалением легких.
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«Ак Барс» обменяет Ткачева, самый вероятный клуб — «Локомотив»
Взамен казанский клуб получит двух игроков. Прошедшим летом Ткачев подписал новый двухлетний контракт с клубом.
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