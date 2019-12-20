Недвижимость
Форпост Северо-ЗападВ Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости
В Северной столице жильё немного подешевело, сообщил «Коммерсант». В воскресенье, 22 декабря, стало известно, что в Петербурге начала сокращаться стоимость вторичной недвижимости. Показатель уменьшился на 0,8%, до 127 тысяч рублей за квадратный метр.
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