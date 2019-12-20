Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%. Согласно данным ЦИАН, в 11 из 15 городов-миллионников за месяц недвижимость подорожала меньше чем на 1%.

с чего всё началось

В Северной столице жильё немного подешевело, сообщил «Коммерсант». В воскресенье, 22 декабря, стало известно, что в Петербурге начала сокращаться стоимость вторичной недвижимости. Показатель уменьшился на 0,8%, до 127 тысяч рублей за квадратный метр.

В Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости

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