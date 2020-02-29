Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге. Как передал корреспондент "Интерфакса", организованное шествие от станции метро "Горьковская" началось около 12.20.
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В Петербурге прошла акция памяти Бориса Немцова

78.ru06:20

В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

Петербургский дневник06:14

«Ваше время истекло». Полиция просит собравшихся на акцию памяти Немцова разойтись

Фонтанка.Ру05:41

В Санкт-Петербурге на митинге памяти Бориса Немцова задержаны шесть человек

Znak.com06:18

Акция памяти Бориса Немцова закончилась в Петербурге задержаниями

Эхо Москвы08:02

В Санкт-Петербурге на марше памяти Немцова задержали шесть человек

Коммерсантъ06:19

Петербургские оппозиционеры прошли 700 метров в память о Немцове

Мойка7807:27
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Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

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Армия и оружие

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Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
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Зенит — Локомотив 0:0

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Вести.Ru 12:32
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Армия и оружие

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ вчера в 06:55
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу

Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса.
РИА Новости 08:36
Футбол

Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).
Российская газета 11:30
Политика

Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
РИА Новости 10:39
Общество

В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса.
Пятый канал 13:09
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Общество

Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 12:01
Происшествия

Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Интерфакс 12:22
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Ахмат — Ростов 1:1

Соперники не смогли выявить победителя.
Bookmaker-ratings.ru 12:56
Политика

Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск

По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.
News.ru 01:21
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Названы непригодные для новой продажи автомобили

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Происшествия

В Магнитогорске второклассник умер во время урока

Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Газета.Ru 11:39
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Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне

Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
РИА Новости 11:30
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Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке

Отмечается, что пара встречается около двух лет. 55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги.
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Политика

США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя

Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

РИА Новости 12:29
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
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Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Газета.Ru 12:28
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Чехи превратили УАЗ «Хантер» в серийный электрический внедорожник

Чешская компания MW Motors представила мелкосерийный электрический внедорожник Spartan на базе российского УАЗ «Хантер».
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Под налог на роскошь попали новые машины

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В России обновилось семейство Kia Ceed

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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
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