Общество
ИнтерфаксВ Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова
Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге. Как передал корреспондент "Интерфакса", организованное шествие от станции метро "Горьковская" началось около 12.20.
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Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса.
Футбол
Тедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги встречи 20-го тура с "Динамо" (2:0).
Политика
Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Общество
В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса
В США зарегистрировали первую смерть от коронавируса.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Общество
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Происшествия
Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»
Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Футбол
Ахмат — Ростов 1:1
Соперники не смогли выявить победителя.
Политика
Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск
По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.
Авто
Названы непригодные для новой продажи автомобили
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
Общество
Британский премьер Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке
Отмечается, что пара встречается около двух лет. 55-летний премьер-министр уже является отцом четверых детей от прошлой супруги.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.
Авто
Чехи превратили УАЗ «Хантер» в серийный электрический внедорожник
Чешская компания MW Motors представила мелкосерийный электрический внедорожник Spartan на базе российского УАЗ «Хантер».
Авто
Под налог на роскошь попали новые машины
Авто
В России обновилось семейство Kia Ceed
Российские дилеры KIA начали реализацию обновленных моделей семейства KIA Ceed, в которое входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.