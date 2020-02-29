Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге. Как передал корреспондент "Интерфакса", организованное шествие от станции метро "Горьковская" началось около 12.20.

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Политика Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе в ходе разговора по телефону.

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Культура Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили Сергей Лазарев – бессменный член жюри музыкального талант-шоу «Ну-ка все вместе», прокомментировал свой недавний конфликт с коллегой по проекту – поэтом Симоном Осиашвили.

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