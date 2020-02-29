Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге. Как передал корреспондент "Интерфакса", организованное шествие от станции метро "Горьковская" началось около 12.20.
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В Петербурге прошла акция памяти Бориса Немцова

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В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

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«Ваше время истекло». Полиция просит собравшихся на акцию памяти Немцова разойтись

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Акция памяти Бориса Немцова закончилась в Петербурге задержаниями

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
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В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
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Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
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Сергей Лазарев – бессменный член жюри музыкального талант-шоу «Ну-ка все вместе», прокомментировал свой недавний конфликт с коллегой по проекту – поэтом Симоном Осиашвили.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
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Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

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Токаев решил сам разобраться с беспорядками в Кордайском районе Казахстана

Села Кордайского района Джамбульской области Казахстана, участвовавшие в массовых беспорядках в начале февраля, посетит 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 29 февраля informburo.kz.
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Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.
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Второй сезон сериала «Видоизмененный углерод» вышел на Netflix

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