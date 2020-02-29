Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Петербурге началась ежегодная акция памяти Бориса Немцова

Организаторы ожидают около 30 тысяч участников. Как рассказал «Эху Москвы» оргкомитет марша Илья Мищенко, безопасность будет обеспечена на должном уровне. Акции памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, проходят сегодня в десятках российских городов.
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В Петербурге прошла акция памяти Бориса Немцова

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