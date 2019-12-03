Футбол
Российская газетаВ Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков Евро-2020
Система идентификации любителей футбола Fan ID - уникальный российский проект. Паспорт болельщика - это гарантия комфортного и безопасного пребывания зрителей на стадионе, безвизовый въезд в Россию для иностранцев, а также неплохой сувенир на память о Северной столице.
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Происшествия
Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией
Правительство Казахстана не считает аннексией то, что произошло в Крыму в 2014 году.
Происшествия
В Татарстане ликвидировали пожар на нефтеперекачивающей станции
Ранее сообщалось о поисках двух рабочих после пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане.
Технологии
Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год
Ученые-диетологи выяснили, что строгая белковая диета идет на пользу немногим — только тем, кто активно худеет за счет сокращения калорий или занимается силовыми тренировками для наращивания мышечной массы.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Футбол
Президент УЕФА назвал VAR бардаком
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Экономика
Владельца «Пятерочки» обвинили в неуплате налогов на 1,4 млрд рублей
Федеральная налоговая служба доначислила 1,4 млрд рублей крупнейшему продуктовому ритейлеру X5 Retail Group.
Происшествия
В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Происшествия
Лесовоз обрушил мост в Иркутской области
ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей стационара, сообщает ТАСС по данным администрации города.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Общество