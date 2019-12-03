Футбол
Форпост Северо-ЗападВ Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020
В Северной столице можно подать заявку на свой Fan ID, сообщил корреспондент «Форпоста». Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020. Центр по приобретению документа начал работать на Невском, 48.
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