В Северной столице можно подать заявку на свой Fan ID, сообщил корреспондент «Форпоста». Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на чемпионат Европы 2020. Центр по приобретению документа начал работать на Невском, 48.

В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков на Евро-2020

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