Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге начался Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Сигнал к началу празднования по традиции дал залп из пушек бастиона Петропавловской крепости. Согласно данным Министерства обороны РФ, в военно-морском празднике в общей сложности принимают участие 46 кораблей и катеров.
Читать в источнике
Комментировать668

Подробнее о событии

Путин на катере обошел линию кораблей перед парадом ВМФ

РБК03:37

Разведены мосты, перекрыты дороги. В Петербурге проходит Главный военно-морской парад

Фонтанка.Ру04:01

Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде

РИА Новости03:05

Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей кораблей с Днём ВМФ — видео

Life.ru03:38

Появилось видео, как Путин на вертолете прибыл из Кронштадта в Петербург

Экономика сегодня04:30

В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад

ТАСС04:36

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

ТК Звезда03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса

В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Политика

Путин заявил об уникальных образцах вооружения ВМФ России

Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники, заявил российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
RT на русском 04:34
1
Игры

Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
552
Общество

В РФ спрогнозировали всплеск школьного буллинга после пандемии

Всплеск негативных последствий пандемии в школах РФ спрогнозировала социальный психолог Наиля Бирарова.
ФАН 00:09
1
Кино

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон

Evo-rus.com 03:50
3
Армия и оружие

ВСУ сорок раз за неделю обстреляли ДНР

REGNUM 24 июля в 10:06
3
Общество

Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
165
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
89
Политика

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
1,1K
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета вчера в 09:54
226
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
552
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
3,2K
Происшествия

Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции

Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
62
Футбол

Фарфан не намеревается завершать карьеру после ухода из «Локомотива»

Нападающий Джефферсон Фарфан заявил, что планирует продолжать карьеру после ухода из «Локомотива».
Metaratings 04:33
Армия и оружие

Россия зарегистрировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

Шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зарегистрировала за прошедшие сутки Россия и одно — Турция, 26 июля сообщается на сайте Минобороны РФ.
ИА Красная Весна 04:27
2
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
2,2K
Экономика

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 12:14
55
Экономика

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости 01:00
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
69
Общество

Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса

Известия вчера в 02:34
48
Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
5
Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

РБК 02:38
46
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
25
Футбол

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва

Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол

Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

Российская газета вчера в 13:00
6
Футбол

Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»

Газета.Ru 04:14
Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
80
Единоборства

Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Авто

Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla

Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости.
Avtovesti.com вчера в 01:54
20
Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
268
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное