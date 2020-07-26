В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Сигнал к началу празднования по традиции дал залп из пушек бастиона Петропавловской крепости. Согласно данным Министерства обороны РФ, в военно-морском празднике в общей сложности принимают участие 46 кораблей и катеров.

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