Политика
Российская газетаВ Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Сигнал к началу празднования по традиции дал залп из пушек бастиона Петропавловской крепости. Согласно данным Министерства обороны РФ, в военно-морском празднике в общей сложности принимают участие 46 кораблей и катеров.
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Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Политика
Путин заявил об уникальных образцах вооружения ВМФ России
Военно-морской флот Российской Федерации оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники, заявил российский лидер Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
RT на русском 04:34
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
Общество
В РФ спрогнозировали всплеск школьного буллинга после пандемии
Всплеск негативных последствий пандемии в школах РФ спрогнозировала социальный психолог Наиля Бирарова.
ФАН 00:09
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Армия и оружие
ВСУ сорок раз за неделю обстреляли ДНР
REGNUM 24 июля в 10:06
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Футбол
Фарфан не намеревается завершать карьеру после ухода из «Локомотива»
Нападающий Джефферсон Фарфан заявил, что планирует продолжать карьеру после ухода из «Локомотива».
Metaratings 04:33
Армия и оружие
Россия зарегистрировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зарегистрировала за прошедшие сутки Россия и одно — Турция, 26 июля сообщается на сайте Минобороны РФ.
ИА Красная Весна 04:27
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 12:14
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости 01:00
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
Известия вчера в 02:34
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Футбол
Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета вчера в 13:00
Футбол
Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля»
Газета.Ru 04:14
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Авто
Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla
Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости.
Avtovesti.com вчера в 01:54
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50