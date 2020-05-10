Коронавирус
АБНВ Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей. Сумму штрафа озвучили в комитете по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга.
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