Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает «Фонтанка». По его словам, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысячи инфекционных коек.
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с чего всё началось

Беглов: Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус

Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. По его словам, сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек.
Фонтанка.Ру05:32

Подробнее о событии

Петербург больше не может перепрофилировать больницы под коронавирус

Петербургский дневник06:54

Петербург исчерпал возможности по запуску новых больниц для заражённых

DP.RU06:14

Петербург исчерпал возможности по переоборудованию больниц под коронавирус

Интерфакс05:43

В «Ленэкспо» будут лечить больных коронавирусом средней тяжести

Piter.tv05:42

Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц для лечения COVID-19

Газета.Ru05:32

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего

КП - Санкт-Петербург05:58

Беглов: Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус

Фонтанка.Ру05:32
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Общество

Песков подтвердил, что ветеранов поместили на карантин перед парадом

РИА Новости 06:03
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
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Происшествия

В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино

РИА Новости 05:19
Кино

Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ и режиссер Олег Борецкий.
Российская газета 04:22
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Здоровье

В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
7
Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
211
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 16 июня в 18:49
943
Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
5,5K
Экономика

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
4,6K
Авто

В Hyundai рассказали, когда новый Hyundai Creta появится в России

Кроссовер Hyundai Creta 2-го поколения планируется вывести на рынок нашей страны летом 2021 года.
Тарантас Ньюс 16 июня в 10:06
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Политика

Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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Автоспорт

Квят проходит процедуру подгонки сидения

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят проходит процедуру подгонки сидения на базе коллектива.
Sports.ru 06:44
Здоровье

146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
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Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Музыка

За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова

Evo-rus.com вчера в 09:26
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Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Политика

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:04
1
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
Моя Москва.онлайн 06:06
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Футбол

Сегодня «Реал» сыграет против «Валенсии» Черышева

ГЛАС.RU 02:04
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Шоу-бизнес

Уличили в групповом романе Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь

Сосед актера рассказал о том, что будучи официальной женой Деппа, Херд одновременно крутила роман с моделью Карой Делевинь и руководителем SpaceX Илоном Маском.
Live24 04:25
3
Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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