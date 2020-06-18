Часть коек госпиталя в «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. По его словам, система здравоохранения перегружена.

с чего всё началось

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает «Фонтанка». По его словам, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысячи инфекционных коек.

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

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