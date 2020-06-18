Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает «Фонтанка». По его словам, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысячи инфекционных коек.
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с чего всё началось

Беглов: Часть коек «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести

Часть коек госпиталя в «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. По его словам, система здравоохранения перегружена.
Фонтанка.Ру04:40

Подробнее о событии

В «Ленэкспо» будут лечить больных коронавирусом средней тяжести

Piter.tv05:42

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что перепрофилировать под COVID-19 больше нечего

КП - Санкт-Петербург05:58

Петербург исчерпал возможности по переоборудованию больниц под коронавирус

Интерфакс05:43

Петербург больше не может перепрофилировать больницы под коронавирус

Петербургский дневник06:54

Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц для лечения COVID-19

Газета.Ru05:32

Петербург исчерпал возможности по запуску новых больниц для заражённых

DP.RU06:14

Беглов: Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус

Фонтанка.Ру05:32
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Политика

Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США

Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.
РБК 01:21
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
1,2K
Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
2,4K
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
13
Политика

Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
48
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Авто

Появились первые изображения тяжелого УАЗ «Пикап»

По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
765
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
19
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
3,8K
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Экономика

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
9
Происшествия

В Улан-Удэ подросток пытался устроить взрыв в техникуме

В Бурятии завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который намеревался устроить взрыв в одном из техникумов Улан-Удэ.
Газета.Ru 08:13
4
Политика

Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес

Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес.
ТАСС 08:23
Происшествия

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

РИА Новости вчера в 16:31
30
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
1
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Гаджеты

IPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны с частотой 120 Гц

Росс Янг, основатель компании Display Supply Chain Consultants, сегодня подтвердил, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны с частотой обновления 120 Гц.
ITZine.ru 04:50
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Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
10
Политика

Президент киевского ФК «Динамо» призвал остановить войну с Россией

Украинский предприниматель, президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что войну с Россией необходимо остановить.
Ruposters.ru 07:54
21
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Политика

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
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Технологии

Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
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Происшествия

Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
187
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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