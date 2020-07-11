Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
В отделение банка забежал мужчина в медицинской маске и выстрелил из предмета, похожего на пистолет. "Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
В субботу на юго-западе Петербурга прозвучала стрельба. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 11 июля около 16:40 в отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов, 107 забежал неизвестный мужчина, который что-то прокричал, произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.78.ru10:36
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Неизвестный стрелок похитил 4 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов
Петербургский дневник11:57
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На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
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Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста вступить в предвыборную гонку президентских выборов, которые состоятся в стране 3 ноября.
Страна Советов on-line 07:24
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
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Газета.Ru 11:37
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Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
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Ограничения в Волгоградской области продлили до 31 июля
Действие ограничительных мероприятий в Волгоградской области было решено продлить до конца месяца, 31 июля.
Волгоградская правда 10:27
Общество
В мире за сутки выявили более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом
Днем ранее за сутки было выявлено 228 102 случая заражения и 5 565 летальных исходов.
ТАСС 12:32
Фигурное катание
Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РИА Новости 12:31
Футбол
Червиченко назвал вбросом информацию об уходе Карпина из «Ростова»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».
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Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
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В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Шоу-бизнес
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты были сформированы на Земле порядка трех миллиардов лет назад.
Популярная механика 09 июля в 03:48
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru вчера в 17:14
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
Evo-rus.com 06:30
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Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж
Россияне, чей трудовой путь начинался еще во времена Советского Союза, успевшие обзавестись так называемым «советским» трудовым стажем, могут рассчитывать на надбавку к своей пенсии.
Вечерний курьер 11:11
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
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Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20