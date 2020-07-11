Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

В отделение банка забежал мужчина в медицинской маске и выстрелил из предмета, похожего на пистолет. "Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Неизвестный открыл стрельбу в банке на проспекте Ветеранов и похитил 4 миллиона

В субботу на юго-западе Петербурга прозвучала стрельба. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 11 июля около 16:40 в отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов, 107 забежал неизвестный мужчина, который что-то прокричал, произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.
78.ru10:36

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Ограбление банка на проспекте Ветеранов попало на видео

Телеканал Санкт-Петербург13:41

Неизвестный стрелок похитил 4 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов

Петербургский дневник11:57

Вооруженное ограбление банка произошло в Петербурге

Эхо Москвы12:02

Момент ограбления со стрельбой банка в Петербурге попал на видео

Пятый канал13:21

Ограбление и стрельба в банке на проспекте Ветеранов попали на видео

78.ru13:10

В Петербурге неизвестный ограбил банк

ТАСС11:41

Открывший стрельбу в банке в Петербурге украл 4 млн

РЕН ТВ11:05
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Происшествия

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Авто

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Газета.Ru 15:31
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Космос

Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»

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