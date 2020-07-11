В субботу на юго-западе Петербурга прозвучала стрельба. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 11 июля около 16:40 в отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов, 107 забежал неизвестный мужчина, который что-то прокричал, произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.

с чего всё началось

В отделение банка забежал мужчина в медицинской маске и выстрелил из предмета, похожего на пистолет. "Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

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