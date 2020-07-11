Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
В отделение банка забежал мужчина в медицинской маске и выстрелил из предмета, похожего на пистолет. "Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Неизвестный стрелок похитил 4 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов
Петербургский дневник11:57
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