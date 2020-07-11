Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

В отделение банка забежал мужчина в медицинской маске и выстрелил из предмета, похожего на пистолет. "Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Ограбление банка на проспекте Ветеранов попало на видео

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Неизвестный стрелок похитил 4 миллиона рублей из банка на проспекте Ветеранов

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В Петербурге неизвестный ограбил банк

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РЕН ТВ11:05
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