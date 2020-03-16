Роспотребнадзор сообщил о том, что из трех десятков новых случаев коронавируса три выявили в Петербурге. Таким образом, в городе стало девять выявленных заболевших. Плюс в Боткина лечится пациентка из Ленобласти.

В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

Политика Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

Общество Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города "Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Политика Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина Конституционный суд подтвердил законность внесения поправок в Конституцию, в том числе - об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщается на сайте суда.

Экономика Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.