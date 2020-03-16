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Фонтанка.РуВ Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о том, что из трех десятков новых случаев коронавируса три выявили в Петербурге. Таким образом, в городе стало девять выявленных заболевших. Плюс в Боткина лечится пациентка из Ленобласти.
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