Общество

Фонтанка.РуФонтанка.РуВ Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

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Роспотребнадзор сообщил о том, что из трех десятков новых случаев коронавируса три выявили в Петербурге. Таким образом, в городе стало девять выявленных заболевших. Плюс в Боткина лечится пациентка из Ленобласти.
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В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

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