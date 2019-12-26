Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

В реке Мойке в центре Петербурга найдены человеческие останки. С большой вероятностью они могут принадлежать Анастасии Ещенко, 24-летней аспирантке СПбГУ, которая была убита и расчленена доцентом вуза Олегом Соколовым.
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В Петербурге найдены останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко

Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. По версии следствия, историк Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке.
Фонтанка.Ру08:46

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Останки Ещенко лежат у Юсуповского дворца. Полиция запрещает их фотографировать

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Мойка7808:19

«Скорее всего, придется проводить эксгумацию»: Отец убитой любовницы доцента Соколова рассказал, будут ли они забирать найденные останки дочери

КП - Санкт-Петербург10:55

В Петербурге нашли останки, предположительно принадлежащие убитой историком Соколовым

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Ноги расчленённой Анастасии Ещенко нашли в Мойке путём сканирования дна

78.ru08:44

Около Юсуповского дворца в реке Мойке нашли ещё часть останков Ещенко

Neva.Today08:39

После сканирования дна реки Мойки обнаружили ноги расчленённой Анастасии Ещенко

Петербургский дневник10:22
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Происшествия

В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

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Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
РИА Новости 11:26
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RT на русском 09:01
Политика

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Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
ТАСС 11:46
Общество

Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

Газета.Ru 11:46
Политика

Трамп пожаловался на сложности в работе с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимодействовать с иностранными лидерами стало труднее из-за процедуры импичмента, инициированной демократами.
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Политика

МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного еженедельного брифинга ведомства заявила, что российская сторона зеркально ответит на американские санкции против дальнейшего строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:39
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Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании

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СК опубликовал видео с места взрыва главы района Воронежской области

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В Японии казнили гражданина Китая за убийство семьи в 2003 году

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Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Ведомости 09:11
Общество

Верховный суд объяснил отмену отказа привлечь к выплате детей должника

Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании "Альянс", которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн руб. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца "Альянса" Вадима Самыловского, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость.
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Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира

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Музыкант трибьют-группы «Сектора Газа» упал под поезд

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Захарова назвала действия Таллина в отношении Sputnik травлей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония травлей.
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Асинхронное повествование в «Ведьмаке» появилось благодаря «Дюнкерку»

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На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
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Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января

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Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 09:49
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Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Экономика

Американские фондовые индексы растут в начале торгов

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Зюганову напомнили об антинародных поступках Павла Грудинина

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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