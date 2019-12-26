Происшествия
Российская газетаВ Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
В реке Мойке в центре Петербурга найдены человеческие останки. С большой вероятностью они могут принадлежать Анастасии Ещенко, 24-летней аспирантке СПбГУ, которая была убита и расчленена доцентом вуза Олегом Соколовым.
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с чего всё началось
Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. По версии следствия, историк Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке.Фонтанка.Ру08:46
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После сканирования дна реки Мойки обнаружили ноги расчлененной Анастасии Ещенко
Петербургский дневник10:22
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Происшествия
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Происшествия
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Экономика
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Шоу-бизнес
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
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Попавший в ДТП в Липецкой области автобус следовал из Москвы в Тбилиси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
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WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Общество
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
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Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
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Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Происшествия
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Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.