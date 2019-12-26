Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. По версии следствия, историк Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке.

с чего всё началось

В реке Мойке в центре Петербурга найдены человеческие останки. С большой вероятностью они могут принадлежать Анастасии Ещенко, 24-летней аспирантке СПбГУ, которая была убита и расчленена доцентом вуза Олегом Соколовым.

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