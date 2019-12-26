Происшествия
Российская газетаВ Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
В реке Мойке в центре Петербурга найдены человеческие останки. С большой вероятностью они могут принадлежать Анастасии Ещенко, 24-летней аспирантке СПбГУ, которая была убита и расчленена доцентом вуза Олегом Соколовым.
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с чего всё началось
Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. По версии следствия, историк Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке.Фонтанка.Ру08:46
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После сканирования дна реки Мойки обнаружили ноги расчлененной Анастасии Ещенко
Петербургский дневник10:22
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