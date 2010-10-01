Общество
Piter.tvВ Петербурге обнаружили 220 новых случаев заболевания COVID-19
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев заболевания COVID-19. Данные представил Информационный центр по мониторингу заболеваемости коронавирусом. В понедельник, 22 июня, было выписано по выздоровлению 220 человек, 35 человек скончались.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге за сутки обнаружили 220 новых случаев заболеванием коронавирусом
Neva.Today23 июня в 03:41
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика
Евросоюз может временно закрыть въезд для жителей России
После открытия границ 1 июля и снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса в мире, страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России.
VSE42.RU 23 июня в 23:57
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Армия и оружие
ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны
"Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение", - заявил Абу Обайда в эфире телеканала "Аль-Акса".
РИА Новости 08:54
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Гаджеты
Производительный смартфон Realme X3 оценен в €295
Megaobzor.com 06:59
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Здоровье
В Краснодарском крае открываются детские сады
На прошедшем в четверг, 25 июня, заседании оперативного штаба Краснодарского края обсуждался вопрос возобновления работы детских садов.
Югополис 06:07
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Биатлон
Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР
"Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом", - заявил он.
Российская газета 06:57
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме
Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
Политика
США пригрозили России изоляцией в ООН
Россия и Китай могут оказаться в изоляции в ООН, если и дальше продолжат блокировать американские проекты резолюции Совбеза о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Профиль 06:18
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Авто
Немецкий дистрибьютор Lada просит возобновления поставок машин
Напомним, что официальные поставки машин Lada на европейский рынок были прекращены ещё в прошлом году.
Тарантас Ньюс 06:53
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о ссорах в семье Петросяна
Фото: Instagram bruhunova и petrosyanevgeny В семье Евгения Петросяна назревает конфликт между новой супругой Татьяной Брухуновой и дочерью Викториной.
ВладТайм 08:52
Кино
В сети выложили трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: бездна»
REGNUM вчера в 02:56