Общество
DP.RUВ Петербурге обнаружили пять новых заболевших коронавирусом
В Петербурге за минувшие сутки выявили пять случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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В России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, пять из них – в Петербурге
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Общество
Полиция Чувашии опровергла информацию о патрулях по школам и ТЦ
МВД Чувашии опровергло информацию о ежедневных патрулях, которые якобы будут проводить полицейские в поисках детей и подростков вне дома, а затем штрафовать их родителей.
Общество
Винокур опроверг информацию о найденном у Лещенко коронавирусе
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Здоровье
В Коми выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса
Как сообщают республиканские власти на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», гражданин полностью выздоровел и ему разрешили покинуть территорию больницы.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Политика
Кличко заявил о готовности Зеленского отменить приказ о VIP-палатах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности президента Владимира Зеленского отменить приказ о VIP-палатах для чиновников высокого ранга во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Общество
Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса
Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
Экономика
В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам
В среду Путин в ходе обращения к гражданам РФ на фоне пандемии коронавируса предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты, а также налогом в 13% доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 миллион рублей.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Политика
Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
Спорт
Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге перенесли
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет вылечился от короновируса
Волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, у которого был обнаружен коронавирус, сегодня выписан из инфекционной больницы Казани после выздоровления.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
Смерть мужчины от хантавируса стала первым летальным исходом от данного патогена. Житель провинции Юньнань умер по дороге на работу.
Общество
В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными
Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Общество
Погода в Москве побила температурный рекорд
В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек
Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Экономика
Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова
Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года.