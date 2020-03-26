В Петербурге за минувшие сутки выявили пять случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Петербурге обнаружили пять новых заболевших коронавирусом

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