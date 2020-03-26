Общество

DP.RUDP.RUВ Петербурге обнаружили пять новых заболевших коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки выявили пять случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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В Петербурге пять новых заболевших коронавирусом. В России впервые зафиксированы две смерти от COVID-2019

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В Петербурге выявлено еще пять заболевших коронавирусом

Петербургский дневник04:15

В Петербурге обнаружили 5 новых случаев коронавируса

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В Петербурге выявили еще пять пациентов с COVID-19

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В Петербурге обнаружили пять новых заболевших коронавирусом

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В России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, пять из них – в Петербурге

Петербургский формат04:40

Уточнены данные по новым случаям коронавируса в Санкт-Петербурге

Красная весна06:16
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Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Российская газета 02:26
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны-участницы попросили Россию придерживаться минских соглашений. Страны G7 обсудили ситуацию на Украине.
Деловое.ТВ 04:41
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
ФАН вчера в 10:20
Армия и оружие

В Бергамо прибыли специалисты из РФ для борьбы с коронавирусом

Рим, 26 марта 2020, 06:26 — REGNUM Колонна спецтехники с военными российскими специалистами-вирусологами прибыла в итальянский город Бергамо, где находится совместный штаб по сдерживанию распространения корнавируса, 26 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
REGNUM вчера в 23:26
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Армия и оружие

У военных НАТО в Литве нашли коронавирус

Новый Калининград.Ru 05:09
Общество

Собянин призвал жителей других регионов отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте главы города документа.
Газета.Ru 03:50
Театры

Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького

Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 04:52
Футбол

Экс-нападающий «Сельты» из-за коронавируса начал работать в аптеке

Тони Довале устроился на работу в аптеку во время пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 23:36
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

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Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
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Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новости 24 марта в 14:18
Шоу-бизнес

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Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Wday.ru вчера в 07:31
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Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе

Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
РИА Новости 06:04
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Экономика

Обращение Путина: Внешне широкий жест, по факту - мизер

Обращение Путина уже называют вторым за год посланием.
Свободная Пресса 01:41
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Начальник отдела ГИБДД Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.
Российская газета 05:27
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Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой

Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.
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