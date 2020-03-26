Общество
DP.RUВ Петербурге обнаружили пять новых заболевших коронавирусом
В Петербурге за минувшие сутки выявили пять случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, пять из них – в Петербурге
Петербургский формат04:40
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет
"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Политика
Страны G7 обсудили ситуацию на Украине
Страны-участницы попросили Россию придерживаться минских соглашений. Страны G7 обсудили ситуацию на Украине.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом
Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
Армия и оружие
В Бергамо прибыли специалисты из РФ для борьбы с коронавирусом
Рим, 26 марта 2020, 06:26 — REGNUM Колонна спецтехники с военными российскими специалистами-вирусологами прибыла в итальянский город Бергамо, где находится совместный штаб по сдерживанию распространения корнавируса, 26 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Армия и оружие
У военных НАТО в Литве нашли коронавирус
Общество
Собянин призвал жителей других регионов отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте главы города документа.
Театры
Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького
Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Футбол
Экс-нападающий «Сельты» из-за коронавируса начал работать в аптеке
Тони Довале устроился на работу в аптеку во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами
Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Шоу-бизнес
Рита Ора в красном купальнике показала, как проводить время с пользой
Правда, Рита решила не только поплавать, но и провести полноценную фотосессию, при этом продемонстрировав свое подтянутое спортивное тело.
Общество
Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе
Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Экономика
Обращение Путина: Внешне широкий жест, по факту - мизер
Обращение Путина уже называют вторым за год посланием.
Происшествия
Начальник отдела ГИБДД Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой
Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.