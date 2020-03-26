В Петербурге за минувшие сутки выявили пять случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Петербурге обнаружили пять новых заболевших коронавирусом

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Происшествия Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.

Политика Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Здоровье В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

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Общество В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

Театры Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.

Общество Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.