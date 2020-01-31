Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Разбор завалов на месте обрушения СКК в Петербурге завершился

ТАСС15:29

Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге

РИА Новости09:31

Спасатели завершили разбор завалов на месте СКК

Петербургский дневник15:54

Названа причина обрушения крыши СКК «Петербургский»

КП - Санкт-Петербург11:19

Глава МЧС по Петербургу: Опасности дальнейшего обрушения конструкций СКК нет

Фонтанка.Ру09:45

Тело рабочего найдено под завалами СКК «Петербургский»

Интерфакс09:38

«В трико ходили»: промышленный альпинист рассказал о «бардаке» во время демонтажа СКК

78.ru10:06
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Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Футбол

«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса

Газета.Ru 13:15
Общество

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:08
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

REGNUM вчера в 05:21
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
Футбол

«Локомотив» вылетел в Катар на второй сбор

«Локомотив» в Twitter сообщил, что команда вылетела в Катар, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.
Спорт-Экспресс 02:59
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 13:15
Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ВСУ расстреляли группу сослуживцев из РПГ, СМИ готовят фейки о ДНР

В рядах ВСУ продолжается рост количества небоевых потерь По сообщению представителей Народной милиции ДНР и ЛНР, за сутки по всей линии разграничения три бойца украинской армии погибли и пятеро ранены.
ФАН вчера в 02:11
Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.
РБК 29 января в 08:47
Общество

В России с 1 февраля прекратят выдавать бумажные чеки

Многие учреждения перестанут применять бумажные чеки, и это значительно упростит обслуживание терминалов.
RuNews24.ru вчера в 01:23
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Общество

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Российская газета 17:01
Кино

В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition

Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Аргументы и Факты 01:30
Политика

Путин может не подписать поправки в Конституцию

Во время встречи с представителями общественности Владимир Путин сказал, что может не подписать закон о поправках в Конституцию в том случае, если россияне его не поддержат на общероссийском голосовании.
Дождь вчера в 11:28
Транспорт

В московском метро подорожал проезд

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Lenta.ru 16:40
Армия и оружие

США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках

Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
REGNUM вчера в 06:20
Политика

Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru 17:01
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
МК-Спорт вчера в 11:43
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру 13:13
Общество

В России с 1 февраля повысят социальные выплаты и пособия

С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.
Реальное время вчера в 04:00
Кино

Фанаты «Истории игрушек 3» сняли кукольную версию мультфильма

Piter.tv вчера в 02:47
Футбол

Герта — Шальке-04 0:0

Футболисты «Герты» в домашнем матче 20-го чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке» из Гельзенкирхена.
ProstoProSport 16:19
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Энергетика

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
РБК 14:15
Кино

Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру 16:24
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско поблагодарил Цорна за приобретение Соболева

Газета.Ru 14:10
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