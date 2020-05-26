Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. Обрушение балконов произошло на доме №20 по Кирочной улице.
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Андрей Аршавин чуть не попал под рухнувшие балконы в центре Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург05:11
Рухнувшие балконы на Кирочной улице планируется восстановить во время капремонта в 2021 году
Петербургский дневник05:21
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Транспорт
РЖД возвращают отмененные из-за коронавируса поезда
РЖД начали возвращать в график поезда дальнего следования, которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока в связи с COVID-19.
Профиль 04:42
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК вчера в 05:18
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Общество
В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки
«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом
Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Общество
Черногория временно отказалась принимать российских туристов
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН вчера в 19:39
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Экономика
Россию поймали на подтасовке цифр в торговле с Белоруссией
Обычно Белоруссия закупает несколько тысяч тонн пшеницы и подсолнечника в месяц, но в марте эти показатели выросли до 426 тысяч и 320 тысяч тонн соответственно.
Lenta.ru 05:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
Наука
Подтвержден еще один способ передачи коронавируса
Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК вчера в 01:01
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр вчера в 09:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
Доктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что антибактериальное мыло не подходит для использования каждый день, его следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
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