Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. Обрушение балконов произошло на доме №20 по Кирочной улице.

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

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