В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона. Видео с места событий появилось в сториз футболиста Андрея Аршавина, который проезжал мимо. В результате ЧП никто не пострадал.

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

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