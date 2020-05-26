Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона. Видео с места событий появилось в сториз футболиста Андрея Аршавина, который проезжал мимо. В результате ЧП никто не пострадал.
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Четыре балкона жилого дома обрушились на тротуар в центре Петербурга

ТАСС05:33

Видео: на Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения

Piter.tv08:55

Глава Центрального района: Обрушившиеся балконы на Кирочной не были аварийными

Телеканал Санкт-Петербург08:43

Момент обрушения балконов с дома на Кирочной попал на видео

78.ru05:21

Посмотрите, как на Кирочной после падения 4 балконов начали снимать висящие плиты — онлайн

Фонтанка.Ру07:51

На месте обрушения балконов на Кирочной улице работает больше 50 спасателей

Петербургский дневник06:30

Прокуратура проводит проверку после обрушения балконов в Петербурге

РИА Новости06:06
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Армия и оружие

Шойгу назвал срок завершения исследований вакцины от коронавируса в РФ

«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины», — сказал Шойгу, отметив, что окончание данных работ — 1 июня.
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Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков

Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
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Политика

«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области

Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM 08:10
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Происшествия

ЕСПЧ присудил нижегородке компенсацию в 5 тысяч евро

Пенсионерку задержали перед Маршем несогласных в 2007 году Европейский суд по правам человека 26 мая вынес решение в интересах нижегородской пенсионерки, которую грубо задержали перед Маршем несогласных в 2007 году.
Правда ПФО 06:56
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
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Кино

Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel

iReactor 24 мая в 09:40
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Происшествия

Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы

ТАСС 10:02
Футбол

В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг

Денис Соловьев, председатель Комитет по маркетингу, отметил, что РФС необходимо запускать новые продукты и новые форматы для того, чтобы сделать футбол более привлекательным для зрителя.
ProstoProSport 06:30
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Здоровье

Прокуратура разъяснила, кому из водителей скорой помощи Ульяновска положены выплаты

По разъяснениям ведомства, право на стимулирующие выплаты в период пандемии имеют водители скорой помощи, перевозившие пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Ульяновская правда 09:42
Здоровье

Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Политика

Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»

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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Общество

Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные

Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
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Происшествия

Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

Интерфакс 08:17
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Общество

Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»

В среднем по России размер резерва оценивается в 350 тыс. рублей, однако суммы сильно различаются в зависимости от места проживания.
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Космос

Virgin Orbit выронил запускаемую ракету

Компания Virgin Orbit заявила, что во время испытательного полета в воскресенье 24 мая 2020 года отделение ракеты от самолета произошло успешно, главный двигатель ракеты заработал в штатном режиме, после чего произошла какая-то техническая неисправность, не позволившая LauncherOne взлететь в космос.
Популярная механика 09:29
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Семья с семилетним ребенком утонула в реке в Жигаловском районе

ИА Альтаир 06:37
Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Политика

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Общество

Водителей Подмосковья предупредили о штрафах при въезде в Москву

REGNUM 04:35
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Здоровье

В одной из воинских частей на Урале выявили вспышку коронавируса

"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:21
Политика

Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 09:35
Экономика

МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год

По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
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Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
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