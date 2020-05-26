Происшествия
Lenta.ruВ Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона. Видео с места событий появилось в сториз футболиста Андрея Аршавина, который проезжал мимо. В результате ЧП никто не пострадал.
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На месте обрушения балконов на Кирочной улице работает больше 50 спасателей
Петербургский дневник06:30
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 24 мая в 21:24
Гаджеты
Xiaomi выпустила бюджетный телевизор с тонкими рамками
Экономика сегодня вчера в 11:20
Здоровье
В комздраве Петербурга рассказали о 12 новых жертвах коронавируса
В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о 12 новых смертях от коронавируса.
Peterburg2.ru 07:30
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе AMD Ryzen 4000
Бренд Redmi, как и ожидалось, сегодня представил новые ноутбуки RedmiBook 13, 14 и 16 на базе процессоров AMD Ryzen 4000.
Игромания.ру 08:15
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия
Суд продлил до осени арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 07:11
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Политика
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию
Отказ США финансировать ВОЗ глубоко скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами, в том числе с пандемией коронаврирсуа, заявил РИА Новости представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.
РИА Новости 06:32
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Здоровье
Более 300 медиков заразились коронавирусом в Башкирии
В Башкирии более 300 медицинских работников заразились COVID-19, сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Православие и Мир 08:08
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Политика
Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова
На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: "Мы с вами еще вернемся к этому вопросу".
РИА Новости 06:51
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Общество
В Саратове вырубают деревья ради ремонта тротуаров
АиФ Саратов 07:29
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных с коронавирусом
Минздрав России утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.
Lenta.ru 08:39
Общество
В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом
Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Общество
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
РБК 08:39
Общество
С 1 июня Черногория откроет границы для иностранцев. Но не для россиян
Как объявил на пресс-конференции в Подгорице премьер-министр Черногории Душко Маркович, Черногория с 1 июня откроет границы для граждан тех стран, которые соответствуют критериям Института общественного здравоохранения.
Prian.ru 07:30