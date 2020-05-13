Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, пишет издание "Петербургский дневник".

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

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