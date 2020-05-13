Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, пишет издание "Петербургский дневник".
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Подробнее о событии

Беглов предложил отказаться от бесплатной раздачи масок из-за большого количества приезжих в Петербурге

Эхо Москвы17:05

Беглов объяснил, почему в Петербурге маски не раздают бесплатно

DP.RU05:37

Беглов объяснил большим числом приезжих отказ раздавать маски

Московский Комсомолец10:30

Глава Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно

Piter.tv06:56

Александр Беглов объяснил, почему петербуржцам помогают не масками, а деньгами

Петербургский дневник06:18

Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»

REGNUM06:04

Беглов не считает нужным раздавать маски всем жителям Петербурга из-за приезжих

Коммерсантъ11:32
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Футбол

Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»

Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру вчера в 08:35
3
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском 13:28
1,5K
Политика

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
1
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 16:24
4
Экономика

В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики

Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 18:36
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
1
Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
4
Политика

Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском 15:56
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Автоспорт

Себастьян Феттель уходит из «Феррари»

Немецкий пилот, лидер команды «Феррари», не продлил контракт с коллективом. Себастьян Феттель выступал за скудерию на протяжении пяти лет.
Юга.ру вчера в 04:55
Общество

Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 14:15
7
Экономика

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru вчера в 12:26
7
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,7K
Здоровье

Минздрав Забайкалья аргументировал госпитализацию всех людей с COVID-19

Минздрав Забайкальского края аргументировал обязательность госпитализации людей, заражённых коронавирусом COVID-19, даже если заболевание у них протекает бессимптомно.
Zabnews.ru 01:36
Общество

Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»

Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
8
Общество

Сбербанк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
ПРАЙМ 11:04
3
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
373
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43
2
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
34
Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
1
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
57
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,5K
Футбол

Деле Алли об ограблении: это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления, которое Алли пережил в собственном доме.
Чемпионат 19:30
Общество

Названы аэропорты с высоким риском заражения коронавирусом

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:25
Армия и оружие

Тегеран заподозрил США в нацеливании ракеты на иранский боевой корабль

Интернет-газета Asr Iran, близкая к команде президента Исламской Республики Хасана Роухани, сегодня, 13 мая, предположила, что «нацеливание ракеты на иранский военный корабль „Конарак“ было осуществлено в рамках ведения электронной войны» и за этим инцидентом могут стоять Соединённые Штаты.
Евразия Daily 06:25
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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