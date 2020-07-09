Общество

REGNUMREGNUMВ Петербурге объяснили рост смертности в июне

Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербурге за июнь умерли больше семи тысяч человек, с 2011 года это стало рекордным показателем смертности, следует из данных
 Комитета по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Дождь06:04

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В Смольном объяснили, с чем связан резкий рост смертности в июне

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В Смольном заявили о пройденном в июне пике эпидемии коронавируса

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Петербург завершил июнь с худшей смертностью за 10 лет

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Власти Петербурга назвали причину роста смертности в июне

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Смольный: причиной повышения смертности в июне стал COVID-19, но пик эпидемии уже пройден

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Июньская смертность в Петербурге выросла до максимума за 10 лет. Седьмая часть официально приходится на COVID-19

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Власти Петербурга заявили о прохождении пика эпидемии COVID-19, ожидают снижения смертности

Интерфакс - Россия04:00
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Общество

Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети

Пользователи пожаловались на сбои в сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
Известия 04:21
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Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
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Происшествия

В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР

Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
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Политика

РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор

Напомним, в течение десятилетний оба государства не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, в том числе урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов.
Общественная служба новостей 06:11
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Наука

Улитки пригодились для определения возраста «Великана из Серн-Эббас»

Полит.ру 03:00
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Представители Сбербанка объявили о запуске платформы платежного сервиса под названием SberPay.
Live24 01:36
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Политика

Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки

Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Сегодня Анохина из первых уст подтвердила, что рассталась с Олегом Майами.
Bimru.ru 05:04
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Единоборства

Бойцы UFC ставят на победу Петра Яна в титульном бою против Альдо

Бойцы UFC уверены, что в бою за чемпионский пояс в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо победу одержит Ян.
BetOn 02:23
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
8
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Игры

В сеть слили первое неофициальное фото контроллера DualSense для PlayStation 5

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Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
Известия 05:49
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Общество

Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета вчера в 04:48
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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ряда ограничений

Во время встречи главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что в дальнейшем ожидается рост сезонной заболеваемости, поэтому нужно готовиться к ситуации.
Волжский.ру 05:42
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Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Политика

Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Медведчука Россией

Зеленский ранее заявил, что Медведчук якобы «финансируется» из России, и имеются «большие вопросы» касательно финансирования самой партии.
Вечерняя Москва 06:15
Общество

В Китае коронавирус обнаружили на упаковках креветок из Эквадора

Известия 05:26
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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