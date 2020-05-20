Коронавирус
REGNUMВ Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Общество
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Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
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В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток
Водитель внедорожника в Великом Новгороде переехал семью уток, переходящих дорогу.
Газета.Ru 05:13
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
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Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
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Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Экономика
РЖД навечно займут 100 млрд рублей пенсионных накоплений россиян
Пенсии россиян – в инвестиции РЖД Государственная управляющая компания ВЭБ, распоряжающаяся пенсионными накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, вложит в "вечные облигации" РЖД 100 млрд руб. Минфин разрешил это сделать, ограничив долю облигаций РЖД в портфеле ВЭБа 20%.
Капитал страны 08:48
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Загитова получила водительские права
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Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Политика
Путин поручил Роспотребнадзору мониторить эпидситуацию в Дагестане
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидситуацию в Дагестане, а также разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 11:13
Энергетика
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Суточная добыча нефти в США за период с 9 по 15 мая снизилась еще на 100 тыс. баррелей - до 11,5 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 11:08
Авто
В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Беларуси
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Политика
Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области
Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53