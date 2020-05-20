Коронавирус
REGNUMВ Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
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Культура
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Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War
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Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 12:21
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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В двух поселениях Карелии ужесточат ограничительные меры
Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен вновь ужесточить ограничительные меры в Ильинском и Видлицком поселениях.
ИА Республика 04:24
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
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На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле.
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Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко
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В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
Армия и оружие
В ЛНР привели вооруженные силы в полную боевую готовность
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Турция не примет в июне туристов из России
Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
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К 2026 году АвтоВАЗ выпустит 17 новых моделей
Компания "АвтоВАЗ" планирует запустить производство 10 абсолютно новых авто и 7 обновленных моделей до конца 2026 года.
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