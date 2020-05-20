Коронавирус
Piter.tvВ Петербурге в первом чтении одобрили корректировку бюджета
ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса. Согласно поправкам, дефицит бюджета увеличится вдвое – до 104 миллиардов рублей. Эта сумма станет беспрецедентной, если учесть сокращение доходов и расходов.
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Общество
Сбербанк совместно с Visa запустили магазин без касс и продавцов
Сбербанк вместе с международной платежной системой Visa и сетью "Азбука Вкуса" открыли магазин без касс и продавцов, оснащенный системой компьютерного зрения, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
ТАСС 05:42
Общество
За время самоизоляции в России выросло число безработных
С начала введения режима самоизоляции число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 1,6 млн. человек.
ГЛАС.RU 05:44
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Биатлон
Количество тренерских ставок в сборной России может быть сокращено
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что в национальной команде может сократиться число тренерских ставок.
Матч ТВ 06:23
Технологии
О мошенничестве через объявления о работе предупредили россиян
В России набирает популярность новый вид мошенничества через объявления о работе, говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию РИА LIVE24.
Live24 07:40
Наука
На Свитках Мертвого моря нашли скрытый текст
Благодаря случайному открытию, сделанному в Великобритании, ученые поняли, что некоторые чистые фрагменты свитков, хранившихся более 20 лет в Манчестерском университете, содержат древние надписи, невидимые глазу.
Популярная механика вчера в 11:34
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Хоккей
Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка
20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
Русская Планета 03:00
Футбол
Зинченко: «Мало кто верит в рестарт чемпионата Англии»
Украинский защитник Александр Зинченко, который выступает в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», поделился мнением о возможном рестарте розыгрыша Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Евро-футбол.ру 01:06
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Футбол
Экс-врач «Локомотива» уверен, что COVID-19 был изобретён в лаборатории
Бывший врач московского «Локомотива» Савелий Мышалов прокомментировал медицинский протокол, который поможет обезопасить футболистов от коварной инфекции.
ГЛАС.RU 08:31
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
Хоккей
Лондон, Дубай, Париж, Милан и Ташкент – топ-5 городов, где игроки хотели бы провести матч КХЛ
Игроки КХЛ ответили на вопрос о том, в каком новом городе они бы хотели сыграть в матче лиги. Первое место занял Лондон (7,3%).
Sports.ru 06:27
Общество
Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку
Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост.
News.ru 06:49
Гаджеты
Dell готовит игровой монитор Alienware 25 с частотой 360 Гц
Компания Dell готовит к выпуску новый игровой монитор Alienware 25: модель с кодовым обозначением AW2521H должна дебютировать на коммерческом рынке позднее в текущем году.
3DNews 18 мая в 09:55
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Футбол
Роберто Карлос: «Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с Роналдо»
Неймар, Роналду или Месси не сравнятся с ним. Я думаю, что в нашем поколении было сложнее забивать голы.
Матч ТВ 18 мая в 21:36
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Общество
В Петербурге выбрали новых почетных граждан
Новые обладатели звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» были определены на заседании Законодательного собрания города в среду, 20 мая.
Peterburg2.ru 08:29
Кино
В «Торе» нашли ранее не замеченную отсылку к «Мстителям»
Четвертый сольный фильм о приключениях сильнейшего Мстителя выйдет в прокат 11 февраля 2022 года.
Киноафиша России 02:36
Культура
Сын Виктора Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»
Сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр обратился в Роспатент, чтобы запатентовать бренд «Кино», пишет агентство городских новостей «Москва».
Sostav.ru 07:05