Коронавирус
REGNUMВ Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
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Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
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Взгляд-инфо 05:48
Общество
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Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Интернет
Google выпустила обновление браузера Chrome с группировкой вкладок
Компания Google выпустила большое обновление своего фирменного браузера Chrome. Версия Chrome 83 приносит довольно много изменений.
iXBT.com 02:43
Общество
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Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
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Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
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Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
В России изменят правила регистрации недвижимости из-за пандемии
В России изменят процедуру регистрации некоторых сделок с недвижимостью.
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Кино
Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за бездарность и тупость
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Экономика
Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров
Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.
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В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
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Новые тарифы «МегаФона» получили массу необычных бесплатных опций
Оператор «МегаФон» сообщил о запуске новую тарифной линейки «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
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Происшествия
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Краснодарский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Анапы Олегу Хоменко, который в феврале 2019 года застрелил двоих соседей, поссорившись с ними из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба суда.
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