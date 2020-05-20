Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Зеленский назвал Украину бедной страной Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал свою страну серьезной, но бедной.