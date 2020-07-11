Происшествия
Газета.RuВ Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей
На юго-западе Санкт-Петербурга произошло вооруженное ограбление. Неизвестный ворвался в отделение "Совкомбанка", что-то прокричал и выстрелил в потолок, а затем направил пистолет на кассира. По предварительным данным, мужчина вынес примерно 4 млн рублей.
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с чего всё началось
В субботу на юго-западе Петербурга прозвучала стрельба. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 11 июля около 16:40 в отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов, 107 забежал неизвестный мужчина, который что-то прокричал, произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.78.ru10:36
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
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Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
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Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
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Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»
Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
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Браунинг получил премию ISU за достижения в фигурном катании
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США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
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«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ
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США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
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В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Общество
В РФПИ ответили, когда одобрят российскую вакцину от коронавируса
Одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе – сентябре, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Профиль 11:17
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца
Газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря, простаивает уже два месяца.
BFM.ru 13:04
Общество
С 15 июля миллионы компаний в России получат по 15 тыс.рублей
Миллионы жителей России смогут получить новую финансовую поддержку от государства с 15 июля.
Общественная служба новостей 13:36
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com 07:36
Происшествия
На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.
РИА Новости 14:01
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Игры
Microsoft не намерена «замедлять» покупку игровых студий
Глава Xbox Фил Спенсер в интервью изданию GamesIndustry.biz заявил, что Microsoft не давала Xbox Game Studios никаких сигналов «замедлить» покупку игровых студий.
Игромания.ру вчера в 03:19
Баскетбол
Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА
Грузинский центровой Торнике Шенгелия ответил, всем, кто критикует его за переход в московский ЦСКА.
Sport.ru 08:14
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Футбол
СМИ узнали о похищении у тренера «Спартака» 250 тыс. руб
В ходе разговора мошенник попросил перевести ему 250 тыс. руб. на срочное лечение родственника.
РБК 14:22
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19