В субботу на юго-западе Петербурга прозвучала стрельба. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 11 июля около 16:40 в отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов, 107 забежал неизвестный мужчина, который что-то прокричал, произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.

с чего всё началось

На юго-западе Санкт-Петербурга произошло вооруженное ограбление. Неизвестный ворвался в отделение "Совкомбанка", что-то прокричал и выстрелил в потолок, а затем направил пистолет на кассира. По предварительным данным, мужчина вынес примерно 4 млн рублей.

В Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей

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