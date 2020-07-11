Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей

На юго-западе Санкт-Петербурга произошло вооруженное ограбление. Неизвестный ворвался в отделение "Совкомбанка", что-то прокричал и выстрелил в потолок, а затем направил пистолет на кассира. По предварительным данным, мужчина вынес примерно 4 млн рублей.
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с чего всё началось

Неизвестный открыл стрельбу в банке на проспекте Ветеранов и похитил 4 миллиона

В субботу на юго-западе Петербурга прозвучала стрельба. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 11 июля около 16:40 в отделение Совкомбанка на проспекте Ветеранов, 107 забежал неизвестный мужчина, который что-то прокричал, произвёл выстрел, после чего скрылся с места происшествия.
78.ru10:36

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Ограбление банка на проспекте Ветеранов попало на видео

Телеканал Санкт-Петербург13:41

В Петербурге неизвестный ограбил банк

ТАСС11:41

Момент ограбления со стрельбой банка в Петербурге попал на видео

Пятый канал13:21

Ограбление и стрельба в банке на проспекте Ветеранов попали на видео

78.ru13:10

В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Преступнику могли достаться 4 миллиона

Фонтанка.Ру11:08

Вооруженное ограбление банка произошло в Петербурге

Эхо Москвы12:02

Открывший стрельбу в банке в Петербурге украл 4 млн

РЕН ТВ11:05
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости 09:21
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Происшествия

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
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Автоспорт

Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
RT на русском 13:56
Фигурное катание

Браунинг получил премию ISU за достижения в фигурном катании

RT на русском 11:43
Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ

Rambler News Service 11:25
Культура

В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе

RuNews24.ru 09 июля в 00:54
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Общество

США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
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Происшествия

В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека

Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
2
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Общество

В РФПИ ответили, когда одобрят российскую вакцину от коронавируса

Одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе – сентябре, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Профиль 11:17
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца

Газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря, простаивает уже два месяца.
BFM.ru 13:04
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Общество

С 15 июля миллионы компаний в России получат по 15 тыс.рублей

Миллионы жителей России смогут получить новую финансовую поддержку от государства с 15 июля.
Общественная служба новостей 13:36
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
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Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»

В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com 07:36
10
Происшествия

На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба

Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.
РИА Новости 14:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Известия 14:18
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
42
Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
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Игры

Microsoft не намерена «замедлять» покупку игровых студий

Глава Xbox Фил Спенсер в интервью изданию GamesIndustry.biz заявил, что Microsoft не давала Xbox Game Studios никаких сигналов «замедлить» покупку игровых студий.
Игромания.ру вчера в 03:19
Баскетбол

Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА

Грузинский центровой Торнике Шенгелия ответил, всем, кто критикует его за переход в московский ЦСКА.
Sport.ru 08:14
Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

REGNUM 08:10
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Футбол

СМИ узнали о похищении у тренера «Спартака» 250 тыс. руб

В ходе разговора мошенник попросил перевести ему 250 тыс. руб. на срочное лечение родственника.
РБК 14:22
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
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