Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Речь идет о запретах на работу розничных торговых точек и прочих ограничениях, включая режим самоизоляции. Противники законопроекта назвали это бредом вне правового поля. Кроме того, в целом принят закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса.
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В Петербурге озвучили новые штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербургские ведомости08:15

Зачем нужны поправки в закон о защите населения от ЧС. Прямое включение

Телеканал Санкт-Петербург06:36

Депутаты поддержали идею о штрафах для нарушителей самоизоляции в Петербурге

Мойка7807:28

Депутаты Петербурга утвердили законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

АБН05:56

В Петербурге введут штрафы до полумиллиона за нарушение режима повышенной готовности

78.ru04:23

В ЗакСе приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

Невские Новости08:19

Добровольно-принудительно. ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции

Фонтанка.Ру05:58
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Политика

Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Футбол

Паоло Мальдини излечился от коронавируса

Есть неподтвержденные данные, что директор "Милана" Паоло Мальдини излечился от коронавируса.В прошлом месяце Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились новым вирусом COVID-19.Теперь Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com утверждают, что Мальдини старший, как и его сын, полностью восстановились после заражения.
Soccer.ru 07:25
Политика

Микробиолог Гинцбург назвал условия для снятия карантина

"Вторым элементом для прогноза станет банк сывороток, на основе его можно иметь объективные данные, какой популяционный иммунитет имелся и как он будет меняться", – считает Гинцбург.
Политическая Экспертиза 06:30
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Говорит Москва 08:26
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Общество

Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей

Говорит Москва 07:48
Энергетика

Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:29
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Происшествия

На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 03:49
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Российская газета 04:19
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Происшествия

В Казани пенсионерка умерла после кражи ее сумки с продуктами

Известия 07:52
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Здоровье

В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом

В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
Четвертая Власть 07:53
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Ведомости вчера в 16:45
Политика

В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
Газета.Ru 08:31
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Общество

Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Футбол

Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы

Чемпионат вчера в 16:35
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