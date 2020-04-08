Коронавирус
REGNUMВ Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Речь идет о запретах на работу розничных торговых точек и прочих ограничениях, включая режим самоизоляции. Противники законопроекта назвали это бредом вне правового поля. Кроме того, в целом принят закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса.
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Зачем нужны поправки в закон о защите населения от ЧС. Прямое включение
Телеканал Санкт-Петербург06:36
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Политика
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Футбол
Паоло Мальдини излечился от коронавируса
Есть неподтвержденные данные, что директор "Милана" Паоло Мальдини излечился от коронавируса.В прошлом месяце Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились новым вирусом COVID-19.Теперь Gazzetta dello Sport и Calciomercato.com утверждают, что Мальдини старший, как и его сын, полностью восстановились после заражения.
Политика
Микробиолог Гинцбург назвал условия для снятия карантина
"Вторым элементом для прогноза станет банк сывороток, на основе его можно иметь объективные данные, какой популяционный иммунитет имелся и как он будет меняться", – считает Гинцбург.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих
По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей
Энергетика
Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи
Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции
Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
Происшествия
На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Общество
Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн
Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
В Саратове подтвердился факт заражения медработника коронавирусом
В Саратове имеется один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у медицинского работника.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Политика
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Общество
Карантин в России может продлиться до июля
По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Футбол