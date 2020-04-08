Речь идет о запретах на работу розничных торговых точек и прочих ограничениях, включая режим самоизоляции. Противники законопроекта назвали это бредом вне правового поля. Кроме того, в целом принят закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса.

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