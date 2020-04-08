Коронавирус
REGNUMВ Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Речь идет о запретах на работу розничных торговых точек и прочих ограничениях, включая режим самоизоляции. Противники законопроекта назвали это бредом вне правового поля. Кроме того, в целом принят закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса.
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Зачем нужны поправки в закон о защите населения от ЧС. Прямое включение
Телеканал Санкт-Петербург06:36
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Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Армия и оружие
В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160
Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Политика
Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Космос
Онлайн-путешествие в космос подготовят в «Дружбе»
Сотрудники Культурного центра «Дружба» 12 апреля проведут онлайн-программу «Путешествие в космос».
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Общество
В Беларуси госпитализировали 15 россиян с коронавирусом
В Беларуси коронавирус диагностировали у 15 россиян, которые строили атомную электростанцию в Гродненской области.
Общество
В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы
Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о создании коронавируса в России
СК возбудил дело из-за фейка о создании коронавируса в России.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами
8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Здоровье
Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
Кино
Появились кадры новой комедии от автора «Офиса» со Стивом Кареллом
В сети появились кадры нового комедийного сериала «Космические войска», авторами которого выступают Стив Карелл и сценарист американского «Офиса» Грег Дэниелс.
Общество
На Zoom подали в суд из-за утечек данных
По мнению инвестора, Zoom скрывала информацию о своих уязвимостях, которые привели к утечкам данных.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Экономика
ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса
«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
Общество
Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции
Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
Общество
России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала младшую дочь Машу
Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.