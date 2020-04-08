Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Речь идет о запретах на работу розничных торговых точек и прочих ограничениях, включая режим самоизоляции. Противники законопроекта назвали это бредом вне правового поля. Кроме того, в целом принят закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса.
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В Петербурге утвердили штрафы за нарушение правил самоизоляции сразу в трех чтениях

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Политолог объяснил необходимость введения штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге

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Зачем нужны поправки в закон о защите населения от ЧС. Прямое включение

Телеканал Санкт-Петербург06:36

Добровольно-принудительно. ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции

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Депутаты Петербурга утвердили законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

АБН05:56

В Петербурге озвучили новые штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербургские ведомости08:15

Депутаты поддержали идею о штрафах для нарушителей самоизоляции в Петербурге

Мойка7807:28
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Армия и оружие

В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160

Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Татар-информ вчера в 10:25
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Космос

Онлайн-путешествие в космос подготовят в «Дружбе»

Сотрудники Культурного центра «Дружба» 12 апреля проведут онлайн-программу «Путешествие в космос».
Южные горизонты 06 апреля в 06:22
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Общество

В Беларуси госпитализировали 15 россиян с коронавирусом

В Беларуси коронавирус диагностировали у 15 россиян, которые строили атомную электростанцию в Гродненской области.
Дождь 06:41
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Происшествия

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о создании коронавируса в России

СК возбудил дело из-за фейка о создании коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 11:06
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами

8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Newia.ru 08:58
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Происшествия

СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

РИА Новости 10:08
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Здоровье

Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)

Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
ИноСМИ 06:30
Кино

Появились кадры новой комедии от автора «Офиса» со Стивом Кареллом

В сети появились кадры нового комедийного сериала «Космические войска», авторами которого выступают Стив Карелл и сценарист американского «Офиса» Грег Дэниелс.
Игромания.ру 09:54
Общество

На Zoom подали в суд из-за утечек данных

По мнению инвестора, Zoom скрывала информацию о своих уязвимостях, которые привели к утечкам данных.
Секрет фирмы 04:42
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Экономика

ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
RT на русском 09:40
Общество

Коми включили в число регионов со средним уровнем изоляции

Еще 33 региона попали в группу со средним индексом вирусного суверенитета.
ИА БНК 06:30
Общество

России предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Lenta.ru 05:14
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала младшую дочь Машу

Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Uznayvse.ru вчера в 05:08
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
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