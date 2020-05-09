Коронавирус
МордовМедиаВ Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра
В Петербурге скончались три медработника с положительным тестом на коронавирус, пишут РИА Новости. Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.
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В Петербурге от коронавируса умерли еще пять человек, трое из них – медики
Петербургский дневник08:35
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Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
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Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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Пик заболеваемости коронавирусом в регионах спрогнозировал эксперт
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Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
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Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
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Международная федерация футбола разрешила проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до конца 2020 года.
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