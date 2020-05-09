В Петербурге скончались три медработника с положительным тестом на коронавирус, пишут РИА Новости. Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.

В Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра

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