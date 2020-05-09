Коронавирус

МордовМедиаМордовМедиаВ Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра

В Петербурге скончались три медработника с положительным тестом на коронавирус, пишут РИА Новости. Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.
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Смерть двух врачей Александровской больницы от коронавируса подтверждена официально

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В Петербурге от коронавируса умерли еще пять человек, трое из них – медики

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Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
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FIFA разрешила проводить пять замен в доигрываемых турнирах

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