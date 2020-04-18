В Петербурге скончался еще один человек с COVID-19. Об этом сообщает портал «стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1646 случаев заражения COVID-19.

В Петербурге от коронавируса скончался еще один человек

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