Коронавирус

Город+Город+В Петербурге от коронавируса скончался еще один человек

В Петербурге скончался еще один человек с COVID-19. Об этом сообщает портал «стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1646 случаев заражения COVID-19.
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В России за сутки выявили еще 4785 заразившихся коронавирусом

Невские Новости04:50

«Стопкоронавирус.рф»: в России за сутки обнаружено 4785 зараженных коронавирусом

Вечерний курьер04:44

В России выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM03:57

В Петербурге скончался еще один пациент с COVID-19

Телеканал Санкт-Петербург03:57

428 новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки

РИАМО03:51

В Петербурге от коронавируса скончался еще один человек

Город+04:20
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Здоровье

На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
2
Здоровье

Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса

В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
94
Общество

Самолет с Благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву

РБК 09:30
1
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 16 апреля в 09:21
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Наука

Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 вчера в 15:08
Общество

Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая

Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
23
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
10
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
558
Общество

Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
68
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,7K
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
8
Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 08:20
9
Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»

Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 16 апреля в 10:26
173
Происшествия

Суд в Кемерове арестовал на 10 суток блогера Михаила Алферова

Эхо Москвы 09:31
3
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
91
Общество

Меган Маркл засняли в грязной одежде возле дома в Малибу

Накануне папарацци сделали первые фото супругов возле их нового дома.
7Дней.ру 09:30
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
171
Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
149
Политика

Онищенко призвал доверять данным о коронавирусе только от специалистов

Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян доверять лишь той информации о коронавирусе, которая исходит от профильных специалистов.
РЕН ТВ 09:21
Армия и оружие

Иран вооружил свою армию современными беспилотниками

Три беспилотных летательных аппарата поступили на вооружение иранской армии.
Новостной фронт 06:30
Политика

Владимир Путин отложил военный парад

Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
2,8K
Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России

По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru 01:27
26
Технологии

Airbus научился заправлять самолеты в воздухе

Первую в истории полностью автоматическую дозаправку самолета в воздухе произвела компания Airbus.
NewInform 06:28
3
Здоровье

Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
131
Культура

Финский полицейский поддержал сограждан популярной советской песней

Полицейские Оулу, пятого по численности населения города в Финляндии, перепели песню "Я люблю тебя, жизнь!", впервые исполненную легендарным Марком Бернесом, для поддержки морального духа сограждан во время пандемии.
Российская газета 07:32
Здоровье

Хирургическое отделение ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин

В Екатеринбурге хирургическое отделение ЦГКБ № 1 закрыли на карантин.
Екатеринбург в эфире 08:36
Здоровье

В Удмуртии выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом

В Удмуртии за последние сутки выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 08:35
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