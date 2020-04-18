Коронавирус
Город+В Петербурге от коронавируса скончался еще один человек
В Петербурге скончался еще один человек с COVID-19. Об этом сообщает портал «стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1646 случаев заражения COVID-19.
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«Стопкоронавирус.рф»: в России за сутки обнаружено 4785 зараженных коронавирусом
Вечерний курьер04:44
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Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
Здоровье
Китай выступил с новыми фактами по поводу коронавируса
В КНР признали, что симптомы коронавируса демонстрируют не более 20% инфицированных.
Вечерний курьер вчера в 05:18
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 16 апреля в 09:21
Наука
Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
N+1 вчера в 15:08
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 08:20
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 16 апреля в 10:26
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Меган Маркл засняли в грязной одежде возле дома в Малибу
Накануне папарацци сделали первые фото супругов возле их нового дома.
7Дней.ру 09:30
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Политика
Онищенко призвал доверять данным о коронавирусе только от специалистов
Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян доверять лишь той информации о коронавирусе, которая исходит от профильных специалистов.
РЕН ТВ 09:21
Армия и оружие
Иран вооружил свою армию современными беспилотниками
Три беспилотных летательных аппарата поступили на вооружение иранской армии.
Новостной фронт 06:30
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru 01:27
Технологии
Airbus научился заправлять самолеты в воздухе
Первую в истории полностью автоматическую дозаправку самолета в воздухе произвела компания Airbus.
NewInform 06:28
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Культура
Финский полицейский поддержал сограждан популярной советской песней
Полицейские Оулу, пятого по численности населения города в Финляндии, перепели песню "Я люблю тебя, жизнь!", впервые исполненную легендарным Марком Бернесом, для поддержки морального духа сограждан во время пандемии.
Российская газета 07:32
Здоровье
Хирургическое отделение ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин
В Екатеринбурге хирургическое отделение ЦГКБ № 1 закрыли на карантин.
Екатеринбург в эфире 08:36
Здоровье
В Удмуртии выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом
В Удмуртии за последние сутки выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 08:35