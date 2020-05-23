Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача.

«Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача», — отметил он. Галина Литвинова работала кардиологом в больнице № 26 с 1993 года. «Фонтанка» пишет, что в «Список памяти» медработников, которые умерли от коронавируса, входят имена 20 человек из Петербурга.

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