Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача.

Отмечается, что Литвинова трудилась в больнице с 1993 года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшей. По последним данным, в Петербурге коронавирус выявили у 12 955 человек, умерли 113 пациентов, выздоровели 3124.

В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

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