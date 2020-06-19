Происшествия

ТАССТАССВ Петербурге от удара молнии погиб ребенок

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск. В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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В бабушку погибшего в Ломоносове ребенка тоже попала молния. Его брат с отцом в это время купались в заливе

Фонтанка.Рувчера в 17:12

На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок

РИА Новостивчера в 16:39

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАССвчера в 16:12

От удара молнии погиб мальчик 6 лет у Финского залива - видео

78.ruвчера в 20:33

Молния убила семилетнего мальчика на побережье Финского залива

Интерфаксвчера в 16:27

Очевидица рассказала, что погибший от молнии ребенок отдыхал с родителями и братом

Невские Новостивчера в 17:33

На пляже Финского залива от удара молнии погиб 7-летний ребенок

47 новостейвчера в 14:23
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Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
7
Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Газета.Ru вчера в 23:31
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Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
107
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
1,2K
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
702
Общество

Названы причины смерти бывшего главы Чувашии Игнатьева

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о смерти Игнатьева накануне вечером. По данным источника, экс-глава Чувашии болел коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 22:53
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Экономика

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости 17 июня в 17:57
20
Единоборства

Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
Lenta.ru 17 июня в 12:28
2
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК вчера в 09:07
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Политика

Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

Президент РФ считает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. выдержка из статьи Владимира Путина Фото: сайт Кремля выдержка из статьи Владимира Путина.
Областная газета вчера в 23:11
7
Политика

Суд не принял иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд России отказался принять иск Геннадия Рудяка с обжалованием указа главы государства Владимира Путина о проведении голосования по Конституции 1 июля.
DixiNews вчера в 05:48
10K
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
95
Культура

В Витебске состоится «Славянский базар»

«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru вчера в 00:40
7
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru вчера в 04:38
1,3K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
799
Общество

В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
ТК Звезда 17 июня в 06:35
948
Общество

«Нафтогаз» захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом

"Нафтогаз Украины" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря, заявил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер, сообщает Korrespondent.
РИА Новости вчера в 13:37
15
Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
Городовой вчера в 13:53
52
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
15
Гаджеты

Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1

Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать в марте текущего года со старой прошивкой.
NewInform вчера в 03:04
4
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
39
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,9K
Общество

Опрос: россияне настаивают на отцовском капитале за третьего ребёнка

Настаивают на дополнительном отпуске отцам после рождения третьего ребёнка в семье 85% респондентов.
News.ru вчера в 22:13
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 17 июня в 14:01
276
Происшествия

В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро

Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
2
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
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Главное