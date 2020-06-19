Происшествия
ТАССВ Петербурге от удара молнии погиб ребенок
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск. В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
Здоровье
24 июня в Липецкой области запустят вторую волну снятия ограничений
Как сообщили в оперштабе региона, по текущей оценке главного санитарного врача области В. Бондарева, регион уже готов перейти ко второму этапу снятия ограничений с 24 июня.
Kursk.com вчера в 04:30
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Футбол
«Урал» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Игнатьев и Дюпин не сдюжат в Екатеринбурге
Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Рубин» (20.06.2020) Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат 01:30
Политика
Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском 17 июня в 08:30
Космос
Над Австралией пронесся астероид
Над Австралией пронёсся огромный астероид, по мнению некоторых астрономов, самый яркий за всю историю наблюдений, передает ОТР.
Общественное телевидение России 17 июня в 07:09
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Путешествия
Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых.
Комсомольская правда 01:29
Общество
Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Республике Алтай
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 2 новых случая заболевания коронавирусом.
Катунь 24 вчера в 02:12
Происшествия
Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде
Газета.Ru вчера в 10:43
Гаджеты
Новых смартфонов от Meizu в этом году больше не будет
В одном из пунктов указывается, что Meizu не планирует анонсов новых смартфонов во второй половине этого года.
3DNews вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru 16 июня в 23:48
Наука
Питать и распространять ВИЧ могут клетки мозга
ToDay News Ufa 16 июня в 03:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Авто
Стартовали продажи нового Renault Kaptur
С 15 июня в России стартовали продажи нового Renault Kaptur.
Top Gear Russia 16 июня в 04:03
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС вчера в 14:45
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия 17 июня в 21:03
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52