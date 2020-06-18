Происшествия
ТАССВ Петербурге от удара молнии погиб ребенок
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск. В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 07:39
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
РИА Новости 16:58
Футбол
«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»
Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.
Вести.Ru 14:31
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии
НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
НТА-Приволжье 11:29
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 16:43
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
SpeedMe 16 июня в 05:25
Политика
Трамп допустил разрыв отношений с КНР при определенных условиях
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может разорвать отношения с Китаем при определенных условиях.
Газета.Ru 16:15
Общество
Мишустин заявил об основаниях для отмены ограничений по всей России
Устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом во всех регионах России дает основания для постепенной отмены ограничительных мер по всей стране, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг, 18 июня.
Вечерняя Москва 06:41
Политика
Венецианская комиссия оценит поправку к Конституции РФ до конца года
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправке к Конституции РФ до конца года.
ТАСС 01:13
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 09:14
Политика
Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам по поводу поправок в Конституцию.
Kazanfirst.ru 02:51
Экономика
ЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков
Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Коммерсантъ 15:35
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Газета.Ru 16 июня в 06:29
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Газета.Ru 15:58
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня 16 июня в 03:15
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Общество
Попова рассказала, когда российские школьники вернутся за парты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда, по её мнению, российские школьники вернутся за парты.
Свободная Пресса вчера в 14:36
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Горжусь, что я — первый чемпион „Формулы-1“ из рабочего класса»
Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своих успехах в карьере.
Спорт-Экспресс 08:52
Происшествия
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Мурманчане сняли на видео взрывы и пожар в Ленинском районе
Мурманчане сообщили как минимум о четыре взрывах и пожаре в Ленинском районе и опубликовали видео произошедшего.
Nord-News 14:00