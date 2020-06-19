Происшествия

ТАССТАССВ Петербурге от удара молнии погиб ребенок

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск. В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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От удара молнии погиб мальчик 6 лет у Финского залива - видео

78.ru20:33

В Петербурге на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок

РИА Новости16:39

На пляже Финского залива от удара молнии погиб 7-летний ребенок

47 новостей14:23

В бабушку погибшего в Ломоносове ребенка тоже попала молния. Его брат с отцом в это время купались в заливе

Фонтанка.Ру17:12

Молния убила семилетнего мальчика на побережье Финского залива

Интерфакс16:27

Очевидица рассказала, что погибший от молнии ребенок отдыхал с родителями и братом

Невские Новости17:33

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

ТАСС16:12
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Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
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Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
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Экономика

Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
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Общество

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
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Здоровье

43 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,8%. Всего в Приамурье выявлено 1181 случай коронавируса.
Телепорт 04:03
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Газета.Ru 15:58
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Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился

Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса.
Телеканал 360° 16:44
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Общество

В Подмосковье поезд насмерть сбил артистку Галину Дашевскую

ТАСС 11:21
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Авто

Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок 16 июня в 10:53
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Политика

В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

По словам главы КГК, обнаруженные у задержанных по делу «Белгазпромбанка» деньги принадлежат экс-главе банка и претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико.
Евразия Daily 13:12
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Общество

Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом

Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
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Наука

Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса

Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК 11:34
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Политика

Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой

Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Происшествия

Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите

Один взрослый погиб в съехавшей в воду озера Кенон машине вечером 18 июня.
Zabnews.ru 19:56
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Транспорт

Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы

Сахалин.Инфо 19:37
Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru 13:33
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Кино

Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

Производство ленты стартует в начале следующего года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
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Происшествия

Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
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Экономика

Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле

Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:03
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Происшествия

В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
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Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, что должно стать главными задачами будущих поколений граждан страны.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:26
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Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
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Экономика

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
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