Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск. В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.

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