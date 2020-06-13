Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины

С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов. Также разрешена работа помывочных зон городских бань.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Парикмахерские, мебельные магазины и бани в Петербурге вернутся к работе 15 июня

78.ru05:09

В Петербурге возобновляют работу парикмахерские, бани и фотоателье

Петербургский дневник05:07

В Петербурге парикмахерские и библиотеки возобновят работу с 15 июня

Телеканал Санкт-Петербург04:36

Парикмахерские, бани и фотостудии откроются в Петербурге 15 июня

Город+04:52

Беглов отменил часть ограничений в Петербурге с 15 июня

DP.RU04:47

Парикмахерские, мебельные, бани: кому Беглов разрешил работу в Петербурге с 15 июня

Мойка7804:46

Какие еще послабления ограничений появятся в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года

КП - Санкт-Петербург04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество

Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за карантина

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин, пишет Bloomberg.
Ведомости вчера в 05:04
1
Политика

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство.
Телеканал 360° 11 июня в 17:56
93
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
116
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
145
Происшествия

Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег

Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
192
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
5,6K
Политика

Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ 11 июня в 19:25
42
Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
4
Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
30
Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
1,9K
Кино

Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен

Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
1
Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
4
Космос

35 лет назад первая космическая миссия достигла поверхности Венеры

11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.
Парламентская газета 10 июня в 18:12
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
24
Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
47
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
211
Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
1,9K
Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
63
Футбол

«Тамбов» в течение недели погасит долги за использование «Мордовия Арены»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что 16 или 17 июня клуб заплатит ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за использование «Мордовия Арены» в матчах сезона-2019/20.
Матч ТВ 05:22
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
1,6K
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
23
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 01:16
47
Политика

«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ покупать российские детали через Boeing

Концерн «Укроборонпром» подверг критике предприятие «Антонов» из-за отказа покупать детали российского производства через посредника – Boeing Distribution.
Актуальные Новости 04:09
7
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
4
Футбол

Рязанцев: «Хочется попасть в РПЛ именно с „Торпедо“»

Евро-футбол.ру 03:47
Общество

45 случаев коронавируса выявлено в Татарстане

Всего на 13 июня в Татарстане зафиксировано 3868 случая заболевания коронавирусом.
Казань24 05:21
12
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
430
Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
29
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
38
Общество

В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае

В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное