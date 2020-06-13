С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов. Также разрешена работа помывочных зон городских бань.

В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины

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