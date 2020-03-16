Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Петербурге открыли бесплатные пункты проверки на коронавирус

Комитет по здравоохранению города опубликовал список пунктов, в которых все желающие могут сдать биоматериал для проверки на коронавирусную инфекцию.
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Как сдать анализ на коронавирус в Петербурге: список пунктов по районам, подробности

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Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

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В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
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