Коронавирус
Московский КомсомолецВ Петербурге открыли бесплатные пункты проверки на коронавирус
Комитет по здравоохранению города опубликовал список пунктов, в которых все желающие могут сдать биоматериал для проверки на коронавирусную инфекцию.
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Во всех районах Петербурга открылись пункты, где можно бесплатно провериться на коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург07:43
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