Комитет по здравоохранению города опубликовал список пунктов, в которых все желающие могут сдать биоматериал для проверки на коронавирусную инфекцию.

В Петербурге открыли бесплатные пункты проверки на коронавирус

Политика Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

Общество Канада закрывает границу из-за коронавируса Оттава, 16 марта 2020, 21:04 — REGNUM Власти Канады приняли решение о закрытии государственной границы и запрете въезда в страну для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом.

Здоровье В Коми появится единый источник официальной информации о коронавирусе Фото Виктора Бобыря из архива БНК С докладом по ситуации с коронавирусом в республике выступила главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова, сообщает пресс-служба главы региона.

Общество Татьяна Голикова рассказала, кого будут тестировать на коронавирус Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что тестировать на коронавирус будут тех граждан, которые побывали в странах, неблагоприятных по эпидемиологической ситуации, а также тех, кто с ними контактировал, передает ИА REGNUM.

Политика В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

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Гаджеты Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro Стоит отметить, что на международном рынке он доступен под названием Mi Note 10.Стоимость модели на российском рынке сейчас начинается от 39 990 рублей.

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Общество Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.