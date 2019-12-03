Футбол
Sport24.ruВ Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID для Евро-2020
По словам Кириллова, Центры выдачи Fan ID также будут открыты на Крестовском острове и на Приморском шоссе, 70 в ТЦ «Питерленд». Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут 3 матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, а также один четвертьфинал.
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